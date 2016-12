Facebook

Giro d'Italia 2015: folle in bici provoca una caduta C'è un colpevole per la caduta di alcuni ciclisti a 10 km dall'arrivo della seconda tappa del Giro d'Italia 2015, da Albenga a Genova. In un video si vede chiaramente una persona in bici immettersi nella carreggiata alcuni secondi prima dell’arrivo del gruppo a tutta velocità. Con conseguenze catastrofiche. >