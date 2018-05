Facebook

Giro d'Italia: 11a tappa nel ricordo di Scarponi Il Giro d'Italia omaggia Michele Scarponi, lo sfortunato campione scomparso il 22 aprile 2017 in un incidente stradale mentre si stava allenando. L'11a tappa da Osimo ad Assisi è passata per Filottrano, il paese dove viveva l'ex ciclista. Tanti gli attestati di stima e gli striscioni per rendere omaggio a un campione amatissimo dalla gente.