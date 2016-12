Facebook

Giro, cronoscalata da incubo per Nibali Steven Kruijswijk mette una seria ipoteca sulla vittoria finale al Giro chiudendo al 2.o posto la cronoscalata di 10,8 chilometri da Castelrotto all'Alpe di Siusi, 15esima tappa. La vittoria va al russo Alexander Foliforov che chiude con pochi millesimi di vantaggio sull'olandese. Terzo Alejandro Valverde a +0'23". Crolla Vincenzo Nibali, costretto a cambiare bici per un guasto tecnico: lo Squalo accusa un ritardo di 2'10", in generale è a +2'51". >