Giro 2018: terza tappa a Viviani La terza tappa del Giro d’Italia 2018, l’ultima in Israele prima del rientro in Italia, da Be’er Sheva ad Eilat per 229 km, ha visto la seconda vittoria consecutiva di Elia Viviani, che domina lo sprint finale precedendo l’altro azzurro Sacha Modolo e l’irlandese Sam Bennett. Domani, nel primo giorno di riposo della corsa rosa, la carovana rientrerà in Italia. Martedì la quarta tappa, da Catania a Caltagirone per 198 km. >