Giro 2018, il via da Gerusalemme: presentate le prime tre tappe Una storica, grande partenza per il Giro d'Italia 2018. Per la prima volta un grande Giro partirà fuori dai confini del Vecchio Continente, la 13esima dall'estero. La Corsa rosa, in programma dal 4 al 27 maggio ed organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, proporrà tre tappe sul territorio israeliano e partirà con una cronometro individuale da Gerusalemme. Alla presentazione hanno partecipato anche due assi del pedale, che hanno vinto due volte a testa il Giro, come Alberto Contador e Ivan Basso. Nell'occasione è stata ricordata la figura di Gino Bartali, che il 10 ottobre 2013 venne insignito 'Giusto fra le Nazioni', il cui nome è impresso sul muro d'onore del Giardino dei Giusti nel Mausoleo della Memoria Yad Vashem a Gerusalemme. Il percorso in Israele prevede una tappa a cronometro e due in linea adatte alle ruote veloci del gruppo. >