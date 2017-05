Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Giro 2017: presentati i team al via Passerella per i corridori e per le squadre che prenderanno parte da domani alla Corsa Rosa del Centenario. Bagno di folla e grande entusiasmo, con un omaggio speciale tributato a Scarponi. La squadra dello sfortunato corridore è salita per prima sul palco allestito presso la Banchina Ammiragli Millelire, mentre la Bahrain Merida del vincitore uscente Vincenzo Nibali è salita per ultima. >