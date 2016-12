Facebook

Giro 2017: l'altimetria delle 21 tappe A Milano è stato svelato il percorso del Giro d'Italia del Centenario di fronte a due ospiti d'eccezione come Fabio Aru e Vincenzo Nibali che, dopo le ultime stagioni insieme all'Astana, saranno rivali visto che lo "Squalo" sarà la punta del nuovo Team Bahrain. Il Giro 100 partirà da Alghero il 5 maggio 2017, in Sardegna, e sull'isola si svolgeranno le prime tre tappe, con l'ultima che si chiuderà a Cagliari. Dopo la Sardegna ci si sposta in Sicilia e la quarta tappa ha l'arrivo in salita sull'Etna: il giorno successivo arrivo in volata a Messina. Il percorso prosegue risalendo lo "Stivale" e domenica 14 maggio c'è un altro arrivo in salita sul Blockhaus, secondo massiccio più alto degli Appennini; dopo il giorno di riposo, il secondo, c'è la cronosquadre di Montefalco. Sabato 20 maggio c'è l'arrivo al santuario di Oropa mentre la domenica si giunge a Bergamo con parte del percorso del Giro di Lombardia. Martedì 23 maggio c'è la tappa regina: partenza da Rovetta e arrivo in discesa a Bormio con in mezzo Mortirolo, Stelvio e infine l'Umbrailpass in Svizzera; il giorno successivo altre salite, Aprica, passo del Tonale e traguardo a Canazei. Giovedì Dolomiti protagonisti nella frazione che si chiude a Ortisei dopo aver scalato Pordoi, Valparola, Gardena e Pinei; la maglia rosa si assegnerà sulle Alpi Orientali, dove si disputeranno le ultime due tappe: la prima si chiude in salita a Piancavallo, la seconda ad Asiago dopo aver superato Monte Grappa e Foza. Il Giro 2017 si chiuderà domenica 28 maggio con una cronometro individuale che scatterà da Monza, dentro l'autodromo, e si chiuderà a Milano nello scenario di Piazza Duomo. >