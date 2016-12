Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Giro 2016: il trionfo di Vincenzo Nibali E' Nikias Arndt della Giant-Alpecin a vincere la 21esima e ultima tappa del Giro d'Italia 2016, 163 km da Cuneo a Torino. Il tedesco può esultare in virtù della squalifica di Giacomo Nizzolo, primo sul traguardo ma punito dalla giuria per una manovra illegale ai danni di Modolo, poi terzo dietro a Trentin. Soprattutto l'ultima frazione è stata una passerrella per la maglia rosa Vincenzo Nibali, al secondo Giro vinto dopo quello del 2013. >