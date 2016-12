Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Giro 2016: capolavoro Wellens, Dumoulin resta in rosa Tim Wellens appone la sua firma sul Giro d'Italia vincendo la sesta tappa, di 157 chilometri da Ponte a Roccaraso. Il belga trionfa così sul primo arrivo in salita davanti a Jakob Fuglsang dell'Astana e a Ilnur Zakarin della Katusha. Tom Dumoulin consolida la maglia rosa staccando gli altri big sull'ultima ascesa e chiudendo al quarto posto. In difficoltà Vincenzo Nibali che perde terreno prezioso ed ora è nono nella generale a 47" dal leader. >