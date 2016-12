Facebook

Giro, 10ma tappa: fuga e sprint di Boem Nicola Boem vince la 10a tappa del Giro d'Italia 2015, 200 km da Civitanova Marche a Forlì. Dopo la giornata di riposo la coravana riparte per una frazione pianeggiante, adatta ai velocisti, ma la corsa non si conclude in volata perchè i quattro fuggitivi della prima ora arrivano in fondo: è il veneto della Bardiani ad avere lo spunto migliore per precedere Busato, Malaguti e Marangoni. A circa 20" il gruppo maglia rosa, in ritardo Richie Porte. >