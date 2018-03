Facebook

Gand-Wevelgem: trionfo di Sagan, secondo l’azzurro Viviani Trionfo di Peter Sagan nella Gand-Wevelgem, prima vera classica del nord del 2018. Sui 250 km nel nord del Belgio, dopo una lunga fuga iniziale composta da sei uomini (tra i quali l’italiano Filippo Ganna), la gara entra nel vivo a partire dal Kemmelberg. Da lì nasce l’azione che porta a formare un gruppetto di 21 unità che poi si giocherà la corsa in volata. A vincerla è il campione del mondo Peter Sagan che trionfa per la terza volta in questa corsa davanti all’azzurro Viviani e al francese Demare. >