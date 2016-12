Facebook

Ciclismo su pista, oro europeo per Viviani Grazie all'ultimo sprint, Elia Viviani vince la medaglia d'oro nella prova omnium agli Europei di ciclismo su pista in corso a Grenchen, in Svizzera. Il ciclista veronese chiude con 191 punti e conferma così il titolo conquistato l'anno scorso a Guadalupa. Argento beffa per il campione olimpico in carica, il danese Lasse Norman Hansen (stessi punti dell'azzurro), bronzo al britannico Jonathan Dibben (188). >