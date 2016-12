Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ciclismo, Sagan e Froome in kimono in Giappone Alla vigilia della quarta edizione del Saitama Criterium, corsa ASO (organizzatore del Tour de France) in programma il 29 ottobre, i corridori partecipanti hanno avuto l'onore di indossare un kimono tradizionale in una cerimonia appositamente messa in piedi per loro. Il campione del Mondo Peter Sagan e altre stelle come Marcel kittel, Adam Yates, Rafal Majka e Romain Bardet hanno potuto indossare kimoni riservati ai ministri giapponesi, mentre al tre volte vincitore del Tour de France Chris Froome è stato concesso un kimono speciale, che solo l'imperatore può indossare. >