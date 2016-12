Facebook

Ciclismo, Morzenti argento ai Mondiali Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo in corsa a Doha. Lisa Morzenti ha conquistato l'argento nella cronometro femminile juniores. Sui 13,7 km del percorso grande prova per la 18enne bergamasca che è stata battuta per soli 7"35 dall'olandese Karlijn Swinkels. Podio completato dal bronzo della francese Juliette Labous. Ottima prova dell'Italia che nella top ten ha piazzato anche Alessia Vigilia (8.a) e Elena Pirrone (10.a). >