Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ciclismo, Mondiali 2016: Mareczko di bronzo Seconda medaglia di bronzo per l'Italia ai Mondiali di ciclismo di Doha. Jakub Mareczko si è infatti piazzato al terzo posto nella prova in linea dedicata agli Under 23 conclusasi con una volata di gruppo al termine di un percorso di 166 chilometri: la medaglia d'oro è andata al norvegese Kristoffer Halvorsen, grande favorito della vigilia, che ha bruciato in rimonta il tedesco Pascal Ackermann, argento. >