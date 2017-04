Facebook

Ciclismo, Gilbert fa poker all'Amstel Gold Race E' un 2017 magico per Philippe Gilbert che, dopo il successo al Giro delle Fiandre, conquista anche l'Amstel Gold Race, la classica in Olanda che apre il trittico delle Ardenne. Il campione belga della Quick Step-Floors firma il suo poker nella gara olandese battendo in una volata a due il polacco Michal Kwiatkowski, secondo; terzo a 10 secondi lo svizzero Albasini. Prova anonima per gli italiani: caduto Gasparotto, vincitore nel 2016. >