Ciclismo, ecco il Tour 2017 E' stata presentata oggi a Parigi l'edizione numero 104 del Tour de France, che si correrà dall'1 al 23 luglio 2017 (21 tappe totali). La Grande Boucle prenderà il via in Germania da Dusseldorf con una crono di 13 km e toccherà anche Belgio e Lussemburgo. Il 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese, la tappa di montagna più corta degli ultimi trent'anni: soli 100 km. Prima della passerella di Parigi, una crono di 20 km a Marsiglia. >