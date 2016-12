Facebook

Ciclismo, a Milano riapre il Vigorelli Dopo 15 anni riapre a Milano lo storico velodromo Maspes-Vigorelli. Per la ristrutturazione della pista è stato usato esclusivamente legno d'abete della Val di Fiemme per una lunghezza di 72km esattamente come negli anni '50. Da settembre l'impianto sarà aperto al pubblico con attività legate al ciclismo e a altri sport, come il football americano. L'inaugurazione è stata promossa dal comune di Milano assieme a City Life alla Federazione Ciclismo, al Comitato Vigorelli e con la partecipazione della Magnifica Comunità della Val di Fiemme che ha creato il "Bosco Vigorelli" i cui alberi saranno destinati esclusivamente alla manutenzione del velodromo meneghino. >