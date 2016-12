Facebook

Basso lascia l'ospedale Ivan dimesso dopo l'intervento di ieri con l'asportazione del testicolo sinistro a causa di un tumore. "Sono felice ed ottimista. Tornare in bici? In questo momento la priorità è guarire. È successo tutto in poche ore, mi pare di essere ancora alla fine della cronosquadre", ha detto il varesotto.