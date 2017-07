Facebook

Barguil doma l'Izoard Barguil vince la diciottesima tappa del Tour de France, transitando in solitaria in cima al Col d'Izoard. Brutta giornata per Aru, che perde un minuto dai migliori; il siciliano in classifica scende in quinta posizione e sembra sempre più difficile raggiungere il podio, distante oltre 1’30”. Sempre in giallo Froome, che però ha perso quattro secondi da Bardet; il francese ora si trova a 23" dal britannico; tutto si deciderà nella crono di sabato. >