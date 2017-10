Facebook

Anche Luis Enrique a l'Eroica Migliaia di ciclisti nel Senese sulle strade bianche de L'Eroica. a cominciare da Felice Gimondi che a Gaiole in Chianti ha festeggiato i suoi 75 anni. Tra i partecipanti anche Luis Enrique, l'ex allenatore del Barcellona e della Roma. L'edizione record con il popolo dell'Eroica che si è messo in moto alle cinque del mattino per l'ascesa al Castello di Brolio. I ciclisti più temerari hanno intrapreso il percorso più eroico, quello di 209 chilometri: dal Chianti sui pedali fino alle Crete Senesi passando per Montalcino, Buonconvento, Asciano, Murlo, Castelnuovo Berardenga, Dievole, Radda in Chianti. La "bellezza delle fatica ed il gusto dell'impresa" che hanno reso famosa L'Eroica hanno trovato la loro conclusione in una grande festa popolare a Gaiole in Chianti.

