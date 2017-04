Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Addio Scarponi, il dolore dei colleghi C'è stupore, rabbia e tanta commozione nei tweet dei colleghi che hanno ricordato Michele Scarponi, lo sfortunato ciclista dell'Astana morto sabato mattina dopo un frontale in allenamento contro un camion. "Non lo so, non c'è la faccio ! Non ho parole amico mio..." il commento di Vincenzo Nibali. Sconvolto anche il compagno di squadra Fabio Aru: "Tragedia infinita. Non esistono parole. Riposa in pace Amico mio". Parole di affetto anche da Alberto Contador, Nairo Quintana e colleghi italiani. >