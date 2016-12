Facebook

Ibrahimovic sfida Chabal: chi vincerà? Uno contro l'altro, a muso duro: Zlatan Ibrahimovic e Sebastian Chabal, due "bestie" (come ha scritto lo stesso svedese su Twitter) a confronto. Ma che ci fanno un campionissimo del calcio e un ex grande rugbista sul ring? Danno spettacolo per la trasmissione televisiva francese "Les Enfoirés" (ovvero "I bastardi"), in un evento per beneficenza. Ibra e Chabal si sono prestati volentieri al gioco, anche se fino a quando non sarà trasmesso il programma in tv non sapremo mai chi ha vinto... >