Mondiali atletica, Bolt trionfa nei 200: le foto Usain Bolt conferma ancora una volta di essere l'uomo più veloce del mondo. Il fenomeno giamaicano, dopo il titolo sui 100, conquista la medaglia d'oro anche nei 200 metri ai Mondiali di atletica in corso a Pechino. Lo sprinter 30enne domina la gara e chiude con lo strabiliante tempo di 19"55 precedendo il grade rivale americano Justin Gatlin, argento in 19"74. Bronzo per il sudafricano Anaso Jobodwana in 19"87. >