Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali atletica, Bolt trionfa nei 100: le foto L'uomo più veloce del pianeta è ancora lui, Usain Bolt. Il velocista giamaicano, detentore del record del mondo, campione iridato e olimpico in carica, si è imposto nella finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Pechino. Bolt, reduce da due stagioni anonime, ha chiuso in 9"79 , lasciandosi alle spalle l'americano Justin Gatlin (9"80), il suo grande rivale. Terzo posto in 9"91 per il canadese Andre De Grasse e l'americano Trayvon Bromell. >