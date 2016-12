Facebook

Mondiali atletica, Bolt e Gatlin in finale dei 200: le foto A Pechino proseguono i Mondiali d'atletica. Dopo la grande sfida Bolt-Gatlin sui 100 metri, giovedì andrà in scena la rivincita sui 200. L'americano ha vinto la sua semifinale con il tempo di 19"87, mentre il rivale giamaicano si è qualificato alla finale con il tempo di 19"95. Il vincitore dei 100 metri piani, per la prima volta sotto i 20" in stagione, ha dato però l'impressione di poter far molto meglio rallentando vistosamente prima del traguardo. >