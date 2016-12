Facebook

Merritt, dal podio al trapianto E’ avvenuta ieri alla Clinica Mayo di Phoenix l’operazione che ha permesso all’ostacolista statunitense Aries Merritt, fresco vincitore della medaglia di bronzo sui 110 hs ai Mondiali di Pechino, di avere un rene nuovo, donatogli dalla sorella. Secondo i dottori l’operazione ha avuto esiti positivi e senza complicazioni, adesso non resta che aspettare che il rene riprenda a lavorare per bene. Ci vorranno almeno sei settimane in cui l’atleta sarà sottoposto a dei cicli di immunosoppressori per evitare che avvenga un rigetto. Adesso Merritt spera di riuscire a recuperare in fretta in modo da poter essere inserito nella squadra americana che parteciperà alle Olimpiadi di Rio, così da poter difendere il suo titolo olimpico.

