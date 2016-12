Facebook

Maratona di Boston: l'Etiopia fa doppietta Lemi Berhanu Hayle (2h12’45’’) e Atsede Baysa (2h29’19’’), entrambi etiopi, sono i vincitori in campo maschile e femminile della 120esima edizione della maratona di Boston. Un trionfo per il paese africano che porta altri due uomini sul podio (Desisa, vincitore lo scorso anno, e Tsegay) e conquista la seconda piazza anche tra le donne , con Tirfi Tsegaye davanti alla keniana Joyce Chepkirui. Per entrambi si tratta del primo successo a Boston. >