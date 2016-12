Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

I "giganti" dello sport insieme La campagna FIND YOUR FAST riunisce alcuni degli atleti più veloci di tutto il pianeta per ispirare i runner a correre quest’estate il loro miglio più veloce: che si tratti del primo miglio corso o che si stia cercando di abbassare il proprio record personale, tutti possono diventare più veloci, sfidando il 30 Agosto gli atleti in gara a Pechino. Protagonista della campagna la tecnologia Nike Zoom Air, che aiuta tutti gli atleti a raggiungere la massima velocità >