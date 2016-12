Facebook

Hidekichi Miyazaki, lo sprinter ultracentenario Si chiama Hidekichi Miyazaki, ha 105 anni ed è il centenario più veloce al mondo: l'arzillo vecchietto, infatti, ha corso i 100 metri in 42″22 in una gara riservata ad atleti della terza età, a Kyoto, in Giappone, stabilendo il nuovo record del mondo. Soprannominato Golden Bolt, Miyazaki a fine gara era contrariato: "Non sono soddisfatto del tempo - ha dichiarato - il mio obiettivo erano i 35 secondi. Posso correre ancora 2-3 anni". >