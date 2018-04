Facebook

Giochi Commonwealth: Hawkins sviene, a Shelley maratona Michael Shelley ha difeso il suo titolo nella maratona ai Giochi del Commonwealth, in una domenica segnata dallo svenimento a soli due chilometri dal traguardo dello scozzese Callum Hawkins, che aveva in pugno la vittoria. Lo scozzese aveva due minuti di vantaggio su Shelley ma, forse a causa del caldo umido, al trentottesimo chilometro si è sentito girare la testa, si è brevemente appoggiato alla transenna sperando di riprendere l'equilibrio e ha continuato a correre a zigzag per altri due chilometri prima di collassare al suolo. Immediatamente soccorso, ora sta meglio ma sono in corso accertamenti, secondo quanto fatto sapere dalla squadra scozzese. Shelley ha concluso il percorso in 2 ore, 16 minuti e 46 secondi. Al secondo posto l'ugandese Munyo Solomon con un tempo di 2:19.02, al terzo lo scozzese Robbie Simpson, 34 secondi dopo. >