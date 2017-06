Facebook

Giamaica, Bolt saluta vincendo E' cominciata in Giamaica la lunga passerella d'addio di Usain Bolt, che ai Mondiali di Londra chiuderà la sua straordinaria carriera. A Kingston, durante il Racers Grand Prix, è andata in scena l'ultima gara in patria dell'uomo più veloce del mondo. Un saluto commosso, condito dall'ennesima vittoria. Davanti ai suoi tifosi, Bolt nei 100 si è imposto in 10"03 davanti ai connazionali Jevaughn Minzie (10"15) e Nickel Ashmeade (10"18). Quasi una "passeggiata" per il primatista del mondo, che al National Stadium, illuminato dai fuoci d'artificio, si è poi concesso un lungo giro d'onore per raccogliere gli applausi della sua gente. >