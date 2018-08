Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Europei atletica: Tortu delude, medaglia per Crippa Non arriva la medaglia per l'Italia nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in programma a Berlino. Fari puntati naturalmente su Filippo Tortu che dopo aver vinto la sua semifinale, in finale con il suo 10.08 non è riuscito a raggiungere più del quinto posto nella gara vinta dal britannico Zharnel Hughes che con 9”95 piazza anche il record dei campionati. L'Italia si concola con il bronzo di Crippa nei 10mila metri. >