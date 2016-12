Facebook

Bolt fa baldoria all'Oktoberfest Birra e relax per Usain Bolt, ospite d'onore all'Oktoberfest. Lo sprinter giamaicano si è goduto il clima ridanciano della popolarissima rassegna bavarese, con tanto di camicia a quadretti e lederhosen, i pantaloni di pelle tradizionali. Tra selfie con le fan e brindisi in compagnia di alcuni amici che lo hanno seguito in Germania, il campione olimpico ha potuto alzare i boccali anche per festeggiare il rinnovo di contratto con il suo sponsor tecnico, che ha organizzato l'ospitata tra birra e brezel. >