Atletica, Mondiali 2017: Kirui trionfa nella maratona, le foto della gara Il keniano Geoffrey Kirui conquista la medaglia d'oro nella maratona ai Mondiali di Londra 2017. Il 24enne, vincitore dell'ultima Maratona di Boston, percorre per primo i 42,195 km con il tempo di 2h 08'27". Il keniano, che taglia il traguardo sul Tower Bridge in solitaria, si mette alle spalle l'etiope Tola e il tanzaniano Simbu. Sesta posizione per l'azzurro Daniele Meucci che perde la volata col keniano Kipketer. >