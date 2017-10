Facebook

Atletica, il dramma di Bolt: il suo addio è tra la polvere Amara conclusione di carriera per Usain Bolt, che si e' infortunato mentre correva, per la Giamaica, l'ultima frazione della staffetta 4X100 non concludendo la gara, vinta dalla Gran Bretagna davanti agli Usa. Ma il pubblico non ha festeggiato per la vittoria del team di casa, colpito da quanto e' successo a Bolt, che nel frattempo rimaneva dolorante a terra, steso sulla pista. Più tardi il medico della Giamaica ha spiegato: "Si è trattato di un crampo alla coscia".

