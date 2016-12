Facebook

Atletica, Europei: Grenot oro nei 400 donne Grande prestazione di Libania Grenot agli Europei di atletica in corso ad Amsterdam. L'azzurra ha trionfato nei 400 donne donne, chiudendo con il tempo di 50''73. Per la Grenot si tratta del bis: aveva infatti già vinto questa gara nella precedente edizione degli Europei, due anni fa a Zurigo. Medaglia d'argento per la francese Floria Guei, il bronzo va alla britannica Anyika Onuora. Libania sembra pronta a disputare un'Olimpiade da protagonista. >