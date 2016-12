Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Asthon Eaton, decathlon in maschera L'americano Ashton Eaton ha provato le nuove maschere della Nike che aiutano gli atleti a recuperare più velocemente da una gara all'altra. La cuffia, morbida e traspirante, copre capo, guance e collo abbassando rapidamente la temperatura corporea e aiutando la pelle a respirare. Prima di essere messa in vendita, però, verrà testata da alcuni atleti: Eaton, specializzato in prove multiple, l'ha potuta provare in anteprima. >