Tiro a segno: Campriani dice basta Il tre volte campione olimpico di Tiro a Segno, Niccolò Campriani, ha annunciato l'addio al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Non farà mai più la carabina 3 posizioni, la sua specialità, ma potrebbe gareggiare in coppia in futuro: "La mia priorità ora è fare l'ingegnere. Per Tokyo 2020 c'è tutto il tempo per decidere". Immediata la reazione del presidente del Coni, Malagò: "Spero ci ripensi. In ogni caso siamo riconoscenti per quanto ha fatto". >