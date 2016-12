Facebook

Timbersport, Brad Delosa trionfa a Firenze I migliori 8 atleti si sono incontrati per la competizione più difficile e spettacolare. Alla fine a trionfare è stato l’australiano Brad Delosa che, in finale, ha stabilito un incredibile record del mondo completando il taglio di 4 tronchi con ascia e sega in meno di 58 secondi