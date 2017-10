Facebook

Swiss Alpine Marathon: successo del team Salomon Tòfol Castanyer del Team Salomon, con una prestazione degna di un atleta “trentenne” nel pieno della forma, ha vinto la prestigiosa gara Swissalpine Marathon, di 78km. Non propriamente un ragazzino con i suoi 45 anni, il maiorchino ha messo in atto però la sua migliore performance stagionale, battendo in finale dopo una gara tiratissima Matt Flaherty e cogliendo così il successo della 32ma edizione della prestigiosa gara elvetica. Non da meno, anzi, altrettanto superlativa è stata Ida Nilsson, la quale sta inanellando una stagione straordinaria condita dal successo in campo femminile alla Swissalpine Marathon. Lei ha staccato di oltre 2 ore la seconda classificata, mentre al sesto posto del Team Salomon si è piazzata Sarah Morwood. Le grandi performance del Team SALOMON sono proseguite anche nella gara “breve”, quella di 47 km, dove Mimmi Kotka ha tagliato il traguardo per prima, lasciando l’amaro in bocca alla padrona di casa, la svizzera Gabriel Lombriser. >