Svelate a Milano le quattro maglie del 99° Giro d'Italia Sono state presentate oggi, a 99 giorni dal via del 99° Giro d'Italia, le quattro maglie della Corsa Rosa, in programma dal 6 maggio al 29 maggio, con partenza da Apeldoorn, in Olanda, a Torino. Quattro casacche per quattro colori: la maglia rosa, per la classifica generale, sarà sponsorizzata da Enel. Quella azzurra, dedicata al gran premio della montagna, porta la firma di Banca Mediolanum. La casacca rossa, destinata alla classifica a punti, ha lo sponsor di Algida. La maglia bianca, per i giovani, avrà come sponsor Eurospin. I quattro simboli del primato nelle classifiche saranno esposti nelle Librerie Rizzoli di Milano Galleria e di New York oltre che nel Gelderland, in Olanda, da dove il Giro d'Italia prenderà il via venerdì 6 maggio.



Le storiche maglie del Giro sono disegnate e prodotte da Santini Maglificio Sportivo in collaborazione con Sitip che ne fornisce il tessuto tecnico. Le caratteristiche cromatiche del 2016 prevedono sul colletto la scritta Giro d'Italia e il claim 'Fight for Pink', mentre sulla manica destra è visibile #Giro, l'hashtag ufficiale della Corsa Rosa sui social. La maglia rosa, poi, avrà come caratteristica peculiare il Trofeo senza fine sul fianco. Le altre tre maglie, invece, saranno caratterizzate da un tulipano, nella stessa posizione, in omaggio alla partenza dall'Olanda. >