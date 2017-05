Facebook

Sci nautico per disabili, Mondiali 2017: Cassioli vince cinque medaglie d'oro per la terza volta consecutiva, le foto L'ha fatto ancora, l'ha fatto da fenomeno, l'ha fatto andando oltre gli interminabili ostacoli trovati di fronte a sé negli ultimi 13 mesi. A Myuna Bay (Australia), Daniele Cassioli conquista cinque medaglie d'oro ai Mondiali di sci nautico per disabili: campione nello slalom, nel salto, nelle figure, nella combinata per non vedenti e nella combinata assoluta. Eccolo qua il grande slam. Un'altra volta, la terza consecutiva dopo i Mondiali 2013 all'Idroscalo di Milano e i Mondiali 2015 di Elk Grove, in California (Stati Uniti). Mai nessuno come lui. Un palmarès, quello del super campione azzurro cieco dalla nascita, che è sempre più impressionante, straripante, stupefacente: 22 ori mondiali, 20 ori europei, 27 ori ai campionati italiani. Numeri che sono storia, mito, leggenda. >