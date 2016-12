Facebook

Sci nautico per disabili, Europei: Daniele Cassioli conquista l'oro nello slalom, le foto Un risultato prodigioso, senza precedenti, che aggiorna ancora una volta la storia di questo sport. Daniele Cassioli, il super campione azzurro cieco dalla nascita, conquista la medaglia d'oro agli Europei di sci nautico per disabili in corso a Skarnes (Norvegia). Il trionfo nello slalom arriva quattro mesi dopo la grave frattura a una spalla, che aveva fatto temere per la sua carriera: "La disabilità, se vissuta nel modo giusto, può dare tanta soddisfazione e tanta felicità". >