Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Scherma, Italia mondiale nella sciabola L'Italia è campione del mondo nella sciabola maschile a squadre vent'anni dopo l'ultima volta. Ai Mondiali di scherma in corso a Mosca grande impresa di Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Luca Curatoli e Enrico Berrè, che battono in finale i favoritissimi padroni di casa 45-36 grazie ad una prestazione perfetta. Per gli azzurri è la terza medaglia in Russia, seconda del metallo più pregiato. Le donne invece chiudono quinte, battute ai quarti dall'Ucraina. >