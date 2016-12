Facebook

Sara, fisico da miss e cuore da maratoneta Sara Galimberti, classe 1991 (è nata il 12 dicembre, compirà dunque 25 anni a breve), fisico da miss (non a caso ha partecipato a Miss Italia nel 2009) e cuore e muscoli da atleta. Ora nel suo mirino c'è la distanza regina, ci sono i 42 km 195 metri della maratona. Domenica prossima sarà al via a Firenze: per ora - come lei stessa ha precisato - per una "sgambata" di 25 km. Ma in futuro...



I numeri sono dalla sua parte. Il best time sui 21 km ottenuto alla Stramilano del 2015 con 1h13’40”, sufficiente per piazzarsi sesta. Domenica scorsa ha vinto a Verona la Cangrande Half Marathon in 1h13’48”. Tempi più che "discreti": ma all'alba dei 25 anni suscettibili di importanti miglioranti. Le basi di certo ci sono.

