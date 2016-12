Facebook

Royals, maschere e champange Kansas City è campione di Mlb. In gara 5 della serie finale, i Royals sconfiggono 7-2 in rimonta i New York Mets e tornano a vincere un titolo che mancava dal lontano 1985. Dopo la delusione delle World Series 2014, con il trionfo in sette gare dei Giants, arriva il riscatto in un match chiuso al 12esimo inning: serie chiusa sul 4-1 e vittoria assolutamente meritata. Il catcher venezuelano Salvador Perez viene nominato Mvp delle Finals. >