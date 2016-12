Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ronda Rousey: "Non chiamatemi più cicciona" Guai a farla arrabbiare. Ronda Rousey, ex bronzo olimpico nel judo a Pechino 2008 e ora lottatrice imbattuta nelle arti marziali miste e attrice di film d'azione, lancia un messaggio minaccioso a chi, a causa di uno spot, l'ha definita "grassa". "Giuro su Dio che se qualcuno mi chiama ancora una volta cicciona lo uccido" ha detto dalle colonne del New York Times. >