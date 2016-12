Facebook

Renzi a Losanna per Roma 2024: "Candidatura fortissima" Il premier Matteo Renzi ha incontrato a Losanna il numero uno del Cio Bach: sul banco la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. Renzi si è detto entusiasta e fiducioso: "Quella di Roma è una candidatura fortissima e straordinaria. Può coniugare il passato con un'accoglienza super e moderna. Governo e Coni stanno lavorando bene". "In città non ci saranno problemi: vogliamo vincere, le altre candidate ci devono temere". >