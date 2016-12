Facebook

Regina Elisabetta, 90 anni di sport Quale inglese può vantare una carriera con sette Olimpiadi, di cui cinque estive e due invernali? La Regina Elisabetta II, che oggi compie 90 anni e che come capo di stato di Gran Bretagna, Canada e Australia ha presieduto i Giochi di Melbourne 1956, Montreal 1976, Calgary 1988, Sydney 2000, Vancouver 2010 e Londra 2012. Tante le stelle sportive premiate da Sua Maestà che nel corso degli anni ha premiato decine di baronetti e medagliati olimpici. In passato, Queen Elizabeth II, avrebbe rivelato a Wenger la sua passione per l'Arsenal. >